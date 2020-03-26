26.03.2020 (09:45)

Медицинские подразделения ЮВО провели учение в Армении

Медицинские подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, совместно с врачами филиала 1602 военного клинического госпиталя отработали специальные мероприятия в условиях применения оружия массового поражения в рамках тактико-специального учения.

Военные медики отработали нормативы по развертыванию полевого госпиталя, полевых пунктов приема больных, лабораторных и хирургических комплексов, а также провели тренировки по медицинской сортировке и распределению условно больных по специализированным медицинским модулям.

В ходе учения медики совместно с подразделениями материально-технического обеспечения соединения и экипажами армейской авиации отработали перевозку и эвакуацию условно больных военнослужащих.

Учение проводилось с целью оценки показателей мобильности, маневренности, функциональности и способности медицинских подразделений выполнять задачи по предназначению.

В учении принимало участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, в том числе военные и гражданские медицинские работники, было задействовано более 300 единиц автомобильной и специальной медицинской техники, а также вертолеты Ми-8МТВ российской авиационной военной базы Эребуни.

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