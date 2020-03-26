26.03.2020 (09:37)

Летчики штурмовиков Су-25СМ3 на учении применили новейший прицельно-навигационный комплекс «Солт-25»

Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося на Кубани, в ходе плановой летно-тактической подготовки нанесли удары по объектам ПВО условного противника в ночных условиях в составе звена и эскадрильи.

При выполнении лётно-тактических заданий пилоты освоили способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям, используя возможности штатного прицельно-навигационного комплекса СОЛТ-25 (система оптическая лазерная тепловизионная).

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования управляемыми и неуправляемыми авиационными ракетами.

Экипажи также отработали взлет и посадку парами, выполнили элементы сложного и группового пилотажа, такие как горизонтальные «бочки», «виражи», «пикированные горки с большими углами наклона».

Всего в зимнем периоде обучения летчики штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО совершили свыше 2,2 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения.

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