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26.03.2020 (09:31)

Вьючно-транспортный взвод соединения ЮВО доставил на горную вершину более 5 т боеприпасов и продовольствия

На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии в ходе тактического учения горных мотострелков вьючно-транспортный взвод соединения 49 армии Южного военного округа (ЮВО) доставил на горную вершину более 5 т боеприпасов и продовольствия.

В ходе мероприятий тылового обеспечения группировки войск вьючно-транспортный взвод горного соединения выполнил задачу в условиях горно-лесистой местности. Свыше 20 лошадей Карачаевской и Монгольской пород за сутки доставили более 5 т груза, преодолев маршрут длиной более 20 км.

По плану проведения тактического учения мотострелки ЮВО получили задачу выдвинуться в район горной местности и оборудовать позиции для ведения наступательных действий.

Мотострелковому подразделению было необходимо заблокировать продвижение сил условного противника на горном перевале и перейти к дальнейшему развитию атаки. Горные стрелки использовали современные комплекты экипировки «Ратник», горное оборудование и новейшие радиостанции «Азарт».

В учении приняли участие около 500 военнослужащих ЮВО и задействовано более 80 единиц вооружения горной бригады, в том числе многоцелевые тягачи модернизированные, бронеавтомобили семейства «Мустанг», а также зенитные установки ЗУ-23 и минометы 2С12 «Сани».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Учения , Полигон , Мотострелковые войска
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