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26.03.2020 (09:27)

В Волгоградской области специалисты соединения РХБ защиты ЮВО провели спецучение совместно с МЧС и МВД

На полигоне Лебяжье Волгоградской области проведено тактико-специальное учение с бригадой радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа (ЮВО), в ходе которого военнослужащие совместно с представителями МЧС, МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора отработали действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС).

Передовой отряд ликвидации ЧС совершил марш в район обнаружения условного очага заражения. Специалисты бригады РХБ защиты взяли пробы почвы, воздуха и воды и доставили их в современный лабораторно-полевой комплекс КЛП-10.

В районе учения были развернуты станции специальной обработки транспорта и боевой техники. В населенном пункте организована дезинфекция улиц, санитарная обработка людей. Военнослужащие с помощью новейших авторазливочных станций АРС-14КМ провели обработку местности дезинфицирующими растворами. В рамках учения организовано взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, развернут оперативный штаб.

В тактико-специальном учении, которое проводится в период с 24 по 28 марта, принимает участие более 500 военнослужащих ЮВО, а также задействовано более 100 единиц военной и специальной техники войск РХБ защиты, в том числе: новейшие машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6, автомобильные разливочных станции АРС-14КМ, универсальная станция специальной обработки УССО, комплект дезинфекции аэрозольной КДА, комплекс лабораторно-полевой КЛП-10.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Учения
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