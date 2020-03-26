26.03.2020 (08:09)

С кадетами Омского кадетского военного корпуса провели интеллектуально-спортивный марафон, посвященный воссоединению Крыма с Россией

В Омском кадетском военном корпусе (ОКВК) проведена занимательная игра с кадетами “Интеллектуально-спортивный марафон, посвященный воссоединению Крыма с Россией”.

Каждой команде был выдан маршрутный лист, где прописан порядок игры, маршрут и станции, которые им было необходимо пройти. На каждом этапе ребятам предлагалось ответить на вопросы викторины из истории Крыма, разгадать ребусы, решить головоломки, правильно соотнести достопримечательности Крыма с названиями и выполнить физические упражнения на скорость и результативность, а так же определить лучших кадет в разборке-сборке автомата и надевании общевойскового защитного комплекта.

Командная игра способствовала сплочению ребят. А соревновательный дух подстегивал показать наилучшие результаты. И пусть кто-то хотел победить, а кто-то решил, что главное – это участие, но позитивный настрой был у всех участников. Ребята получили массу положительных эмоций от игры по станциям. Победители награждены грамотами и сладкими призами.



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