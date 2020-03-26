26.03.2020 (06:20)

Юнармейцы Якутии провели реконструкцию лыжного перехода в память о земляках, погибших в боях на острове Ильмень в 1943 г.

Маршрут юных реконструкторов протяженностью около 40 км пролегал по автозимнику до кордона заказника на реке Амга.

В городе Алдан Республики Саха (Якутия) юнармейцы провели реконструкцию лыжного перехода бойцов 19-й отдельной лыжной бригады Красной Армии на озере Ильмень в феврале 1943 года. В мероприятиях приняли участие 12 юнармейцев под руководством начальника штаба Алданского отделения «Юнармии» Сергея Каргина.

На фоне множества боевых операций Великой Отечественной войны, где принимали участие якутяне, особо стоит история битвы на озере Ильмень в Старорусском районе Новгородской области. 77 лет назад воины-якутяне были в составе четырех лыжных бригад, которые участвовали в освобождении Старой Руссы с севера через озеро Ильмень. В составе 19-й отдельной лыжной бригаде 12-го гвардейского стрелкового корпуса было около 600 якутов.

22 февраля 1943 года началось наступление. Бойцы лыжных бригад в белых масхалатах совершили марш с полной боевой выкладкой. Противник находился на высоком ильменском берегу, а якутские стрелки вынуждены были наступать на открытом пространстве, по замерзшему Ильменю. При подходе к берегу на советских воинов была обрушена огонь артиллерии, одновременно шли бомбежки, но несмотря на сопротивление фашистов, красноармейцам удалось укрепиться на противоположном берегу.

Маршрут юных реконструкторов протяженностью около 40 км пролегал по автозимнику до кордона заказника на реке Амга. Юнармейцы передвигались на снегоходах и лыжах. Благодаря выдержке и настойчивости юные патриоты пришли на кордон в полном составе.

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