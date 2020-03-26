26.03.2020 (05:44)

Количество техники механизированной колонны на параде Победы в г. Белогорск Амурской области увеличено в два раза

В Белогорском гарнизоне Амурского объединения ВВО провели первую тренировку механизированной колонны для участия в параде посвященному 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе тренировки отрабатывались слаженность действий экипажей боевых машин при прохождении техники в едином парадном строю.

К юбилею Победы в два раза увеличено количество участвующей техники, по сравнению с прошлым годом, за счет поступления нового вооружения и привлечения техники ДВОКУ.

На первой тренировке были задействованы недавно поступившие «летающие» танки Т-80БВ, бронеавтомобили «Тигр», РСЗО «Ураган», САУ 2С3 «Акация», тяжёлая огнеметная система ТОС 1А «Солнцепёк» и другая современная техника стоящая на вооружении общевойсковой армии.

Для участия в тренировке было привлечено более 35 единиц военной техники. Часть боевой техники присоединится к тренировкам после прибытия с учений, которые проводятся на отдаленных полигонах округа.



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