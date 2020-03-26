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26.03.2020 (05:22)

Снайперы ВВО учатся воевать в городских условиях

Военнослужащие подразделения снайперов общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, осваивают тактику действий по маскировке и ведению боя в городских условиях, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов.

Снайперы в составе пар и групп учатся скрытно перемещаться в населенных пунктах, определять потенциальные места установки ловушек и самодельных взрывных устройств.

Военнослужащие тренируются за короткое время занимать выгодные и оборудовать ложные позиции на незнакомом участке местности в полуразрушенных домах, проводить в них длительные засады.

Снайперы с современным оружием и специальным снаряжением выполняют учебные и боевые стрельбы. Они поражают цели с использованием новых прицелов на расстояниях свыше тысячи метров.

Для усложнения задачи во время «прочесывания» местности и выбора позиций, снайперам поступают различные вводные. Военнослужащим необходимо мгновенно принимать решение на открытие огня в разных ситуациях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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