26.03.2020 (04:49)

Конкурс «Специалист ТДА-2020» стартовал в Восточном военном округе

Окружной этап конкурса «Специалист ТДА - 2020» начался на базе соединения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированного в Приморском крае.

В соревнованиях участвуют 6 расчетов аэрозольного противодействия от подразделений Приморского общевойскового объединения, Сахалинского армейского корпуса, Амурской и Забайкальской общевойсковых армий, и Приморской отдельной бригады РХБ защиты. Соревнования будут проходят на специализированном полигоне в г. Лесозаводск Приморского края.

На дымовой машине (ТДА-3) расчетам аэрозольного противодействия предстоит как можно быстрее снарядить машину аэрозоле-образующей смесью и определить метеоданные с помощью метеокомплекта МК-3.

Экипажи преодолеют зараженный участок местности и с использованием автономного прибора специальной обработки, осуществят частичную специальную обработку условно зараженной техники. Затем им предстоит выдвинутся на рубеж дымопуска и выполнить нормативы по подготовке машины к работе.

Справочно:

Машина ТДА-3 предназначена для постановки приземных и приподнятых аэрозольных завес в целях маскировки войск и объектов от систем разведки и наведения высокоточного оружия в видимом и ИК-диапазоне, а также для проведения специальной обработки (при использовании системы специальной обработки).



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