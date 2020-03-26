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26.03.2020 (04:26)

Более трёх тысяч человек отобрано на военную службу по контракту в Восточном военном округе

С начала текущего года специалистами пунктов набора граждан на военную службу по контракту уже отобрано более трёх тысяч человек.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатам, первые три месяца они будут находиться на испытательном сроке. В случае успешного прохождения курсов интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания, в ходе которых они освоят основные воинские специальности и по окончанию испытательного срока, военнослужащие остаются для дальнейшего прохождения службы.

Граждане, имеющие среднее специальное и высшее образование, имеют право заключить контракт с Министерством обороны РФ без прохождения военной службы по призыву.

Кандидатам на военную службу на выбор предоставлены различные специальности в общевойсковых объединениях округа, на Тихоокеанском флоте, а также в армии ВВС и ПВО. Наиболее востребованными специальностями являются водители категорий С, Д, Е.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Служба по контракту
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