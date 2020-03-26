26.03.2020 (03:57)

Конкурс специалистов РХБ защиты ВВО «Безопасная среда» начался в Приморье

В Восточном военном округе в рамках подготовки к АрМИ-2020 начался третий окружной этап конкурса среди специалистов радиационной химической и биологической (РХБ) защиты «Безопасная среда».

В Приморском крае в г. Лесозаводск состоялось торжественное открытие конкурса. На окружной этап соревнований привлекаются 8 расчетов РХБ разведки подразделений Приморской общевойсковой армии, Амурского и Забайкальского общевойсковых объединений, Сахалинского армейского корпуса и отдельной бригады РХБ защиты дислоцированный в Приморье, всего около 40 военнослужащих.

Также, в конкурсе будет задействовано порядка 15 единиц военной техники, таких как АРС-14КМ (авторазливочная станция) для специальной обработки зараженной техники, РХМ-4 (разведывательная химическая машина) предназначенная для проведения РХБ разведки местности, и другие образцы специальных машин.

Военнослужащим РХБ разведчики предстоит помимо общевойсковых дисциплин, показать свои навыки на «Индивидуальной гонке»: обнаружить на местности источники ионизирующего излучения с помощью переносного измерителя мощности дозы ИМД-2НМ и обозначить их места специальными знаками. Экипажи подготовят авторазливочную станцию АРС-14КМ к тушению пожара и струей воды поразят мишени с установленного рубежа, проведут дегазацию макета зараженного объекта. Механики-водители на скоростном этапе трассы преодолеют змейку, ров, проход в минно-взрывном заграждении и другие специальные препятствия.

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