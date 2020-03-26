26.03.2020 (03:31)

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» выполнили боевые стрельбы на специализированном полигоне в Приморье

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, выполнили лётно-тактические задания на специализированном полигоне округа.

Лётным составом авиабазы были отработаны вопросы боевого применения вертолётов при нанесении воздушных ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным целям имитирующие бронетехнику, живую силу и огневые точки условного противника.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов Ка-52 выполнили по два боевых вылета. В итоге – два десятка поражённых мишеней и высокие оценки командования.

Кроме того, лётным составом соединения армейской авиации военного округа были отработаны элементы воздушного боя на различных высотах.

За небывалую огневую мощь Ка-52 называют «летающими танками». Свои задачи они способны выполнять в любую погоду.



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