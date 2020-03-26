26.03.2020 (03:04)

Истребители Су-30СМ и Су-35С отработали дозаправку в воздухе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае лётчики армии ВВС и ПВО ВВО отработали одновременную дозаправку многофункциональных истребителей Су - 35С и многоцелевых истребителей Су- 30СМ в воздушном пространстве.

Дозаправка выполнялась от авиационного танкера Ил-78 на скорости до 500 км/час. Заранее на установленных высотах и скоростях были определены места сбора авиагрупп.

Сложный элемент лётно- тактической подготовки лётчики армии ВВС и ПВО ВВО выполняли, как в дневное, так и в ночное время суток. Причём ночью полёты выполнялись с установленным на воздушные суда дополнительным световым оборудованием.

Выполнив один из самых сложных элементов лётной подготовки, лётчики ещё раз доказали, что готовы к выполнению любых задач.



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