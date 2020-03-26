26.03.2020 (02:55)

В Приморском крае прошел флотский этап конкурса на определение лучшего разведывательного взвода

Разведчики соединений морской пехоты Тихоокеанского флота провели первый этап конкурса профессионального мастерства на лучший разведывательные взвод.

Во время участия в конкурсе, который прошел в Приморском крае на полигоне «Бамбурово», военнослужащие морской пехоты продемонстрировали свои профессиональные навыки в ходе прохождения пяти основных элементов соревнования: «десантирование и совершение марш-броска», прохождение «Тропы разведчика», «соревнование механиков-водителей», «стрельба».

Одним из основных элементов конкурса являлось осуществление корректировки огня артиллерии. Расчетам разведывательного взвода предстояло выйти в заданный квадрат, обнаружить лагерь условного противника, провести его разведку и скорректировать огонь артиллерийских расчетов «Нона» и самоходных установок 2с1 «Гвоздика».

Кроме того, разведчики показали слаженность действий в составе двоек в условиях ограниченного пространства, умение определять местонахождение условного противника, занятие новой огневой позиции и стрельбу из штатного и внештатного оружия с различной дистанции.



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