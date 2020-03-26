26.03.2020 (02:27)

В рамках учений ТОФ корабельные авиационные группы отработали задачи по приёму на базирование палубных вертолётов Ка-27

Корабли Тихоокеанского флота отрабатывают в акватории Японского моря практические задачи в рамках плановых тактических учений группировок сил в дальней морской зоне.

У побережья Владивостока отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ в составе флагмана флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов», больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» провёл совместное с морской авиацией учение по приёму на базирование палубных вертолётов и обеспечению взлетов и посадок винтокрылых машин на корабли, как на стопе, так и на ходу.

Корабли отряда обеспечили полёты трёх палубных вертолётов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС. Всего лётчики совершили более 10 взлётов и посадок на палубы авианесущих кораблей.

Серия тактических учений группировок сил Тихоокеанского флота пройдёт в акваториях Японского и Охотского морей. К отработке задач в море привлекаются до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолётов и вертолётов.



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