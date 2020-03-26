26.03.2020 (01:10)

Военные специалисты Минобороны России прибыли на аэродром Орио-аль-Серио в городе Бергамо

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в г. Бергамо, где будет дислоцироваться совместный итальяно-росиийский штаб по борьбе с кронавирусной инфекцией.

Российские военнослужащие совершили марш из авиабазы ВВС Италии «Пратик де Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия). Общая протяжённость маршрута составила около 600 км. В составе колонны в г. Бергамо прибыли мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам пострадавшим от коронавирусной инфекции.

На всём пути следования российскую технику сопровождали автомобили карабинеров Италии.

Марш совершали 22 единицы российской специализированной автомобильной техники а также автобусы с военными специалистами, автомобили сопровождения и технического обеспечения, предоставленные Итальянской стороной.

После уточнения задач российские специалисты приступят к мероприятиям по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекции.

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