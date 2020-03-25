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25.03.2020 (23:51)

Минобороны устроило творческие встречи-телемосты для учеников довузовских заведений

Минобороны РФ организовало для воспитанников довузовских учебных заведений творческие встречи с известными артистами в режиме телемостов на время каникул, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Старт просветительским мероприятиям дал статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков. Он рассказал воспитанникам о мерах, которые принимаются для защиты их здоровья.

Замглавы военного ведомства отметил, что ограничительные мероприятия, введённые из-за коронавируса, совпали с началом весенних каникул.

"И у нас, и ваших родителей были опасения, как организовать переезд каждого из вас к месту проживания без риска для вашего здоровья, как обеспечить возвращение после каникул", - обратился к воспитанникам замминистра.

Он пояснил, что в связи с этим военное ведомство решило перенести весенние каникулы на летний период.

"Хотел бы особо подчеркнуть, что эта мера вынужденная и позволяющая гарантировать охрану вашего здоровья. Мы ежедневно проводим мониторинг ситуации в каждом довузовском учебном заведении, принимаем дополнительные профилактические меры. На сегодняшний день ситуация стабильная и находится под полным контролем", - заверил Панков.

Первый концерт в режиме видео-конференц-связи дал ансамбль песни и пляски имени Александрова. Он исполнил военно-патриотические песни, в свою очередь воспитанники смогли пообщаться с солистами и музыкантами ансамбля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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