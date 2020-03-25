25.03.2020 (23:42)

Оперативные штабы развернуты на территории ЦВО в рамках внезапной проверки готовности к решению задач по локализации ЧС

В рамках внезапной проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций на территории Центрального военного округа (ЦВО) развернуты оперативные штабы на базе Екатеринбургского, Кемеровского, Новосибирского, Самарского, Саратовского, Челябинского, территориальных гарнизонов.

В штабах проводится работа по уточнению состава сводных отрядов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, планов обсервационных и карантинных мероприятий в районах размещения войск на полигонах, организации взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, подготовке специализированного казарменного фонда для госпитализации условно заболевших военнослужащих.

В период с 25 по 28 марта с.г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит внезапная проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

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