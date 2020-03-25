25.03.2020 (22:52)

На Балтийском флоте прошло учение по переброске и высадке морского десанта

В плановом мероприятии боевой подготовки были задействованы большой десантный корабль (БДК) «Королёв», малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков», десантные катера «Мичман Лермонтов», «Лейтенант Римский-Корсаков», «Д-1441», более 15 единиц боевой техники и около 100 военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота.

В рамках учения в кратчайшие сроки в Военной гавани г. Балтийска подразделения морской пехоты с техникой погрузились на десантные корабли и катера для выхода в море и проведения морской десантной операции. После завершения погрузочных мероприятий силы с подразделениями и военной техникой морской пехоты на борту совершили переход морем в район проведения высадки морского десанта.

Во время перехода морем экипажи отработали различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия. В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, десантные катера провели маневрирование на предельно возможных скоростях. Кроме того, экипажи БДК «Королёв» и МДКВП «Евгений Кочешков» провели стрельбы артиллерией и реактивными системами залпового огня по морским, воздушным и наземным целям.

По прибытию на место силы десанта осуществили высадку бронетехники с десантом. Для оказания содействия морскому десанту в прорыве обороны побережья с вертолета Ка-27ПС на берег была высажена группа инженерного разграждения, которая обеспечила проход техники через условно заминированные участки побережья.

Высадка морского десанта стала очередным этапом мероприятий боевой подготовки военнослужащих соединений десантных кораблей и морской пехоты Балтийского флота.



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