25.03.2020 (22:10)
Самолеты ВТА приступили к перебазированию на оперативный аэродром в рамках проверки готовности к решению задач по локализации ЧС
В рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций экипажи военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) приступили к перебазированию из пунктов постоянной дислокации на оперативный аэродром в Саратовской области.
В мероприятии задействовано около 10 самолетов Ил-76 авиационных полков ВТА, дислоцированных в Тверской, Псковской, Оренбургской и Ульяновской областях.
В ходе проверки летный состав военно-транспортной авиации отработает задачи по переброске личного состава и военной техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты на большие расстояния.
В период с 25 по 28 марта с.г. В соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами российской федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей западного и центрального военных округов, воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.
Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах вооруженных сил рф без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.
Также в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий.
Проверка завершится 28 марта с.г.