25.03.2020 (22:10)

Самолеты ВТА приступили к перебазированию на оперативный аэродром в рамках проверки готовности к решению задач по локализации ЧС

В рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций экипажи военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) приступили к перебазированию из пунктов постоянной дислокации на оперативный аэродром в Саратовской области.

В мероприятии задействовано около 10 самолетов Ил-76 авиационных полков ВТА, дислоцированных в Тверской, Псковской, Оренбургской и Ульяновской областях.

В ходе проверки летный состав военно-транспортной авиации отработает задачи по переброске личного состава и военной техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты на большие расстояния.

В период с 25 по 28 марта с.г. В соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами российской федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей западного и центрального военных округов, воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах вооруженных сил рф без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Также в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий.

Проверка завершится 28 марта с.г.

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