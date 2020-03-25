25.03.2020 (21:49)

Трехкратный чемпион России по боксу прапорщик Альберт Батыргазиев завоевал олимпийскую путевку

Трехкратный чемпион России по боксу, победитель международного турнира по боксу памяти Дуйшонкула Шопокова прапорщик Альберт Батыргазиев, завоевавший на Европейском отборочном турнире лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио (Япония), отметил, что путевка досталась ему непросто.

Напомним, что в 1/8 финала проходившего в Лондоне (Англия) Европейского отборочного турнира по боксу на летние Олимпийские игры в Токио армейский боксер Альберт Батыргазиев единогласным решением судей победил Вилиама Танко из Словакии, выйдя в четвертьфинал и гарантировав себе участие в Олимпиаде.

«Я очень рад, что мне удалось завоевать олимпийскую путевку. Мне она досталась нелегко. Тренеры команды не сомневались в моей победе и сразу после завершения боя сказали: «Молодец, теперь идем дальше». Они знали, что я рассчитываю занять первое место в турнире».

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