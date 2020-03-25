25.03.2020 (21:35)

Армеец Александр Логинов возглавил итоговый рейтинг сезона Союза биатлонистов России

Первое место в мужском рейтинге СБР по итогам сезона занял победитель и призер чемпионатов мира, многократный чемпион Европы, победитель и призер этапов Кубков мира прапорщик Александр Логинов, набравший 1 611 баллов. Вторым с 1 363 баллами стал бронзовый призер чемпионата мира, победитель и призер чемпионатов Европы и Всемирных военных игр прапорщик Матвей Елисеев. Замкнул тройку лучших Кирилл Стрельцов – 941 балл.

Лучшей в женском рейтинге СБР из представительниц армейского Клуба по итогам сезона-2019 стала чемпионка мира и Европы среди юниоров, чемпионка России, чемпионка мира среди военнослужащих прапорщик Светлана Миронова, занявшая шестое место – 911 баллов.

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