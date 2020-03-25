25.03.2020 (21:19)
Свыше 775 тыс. военнослужащих обеспечено жильем
С 2012 года жильём обеспечены 775736 военнослужащих. Из них более 244 тысяч получили постоянные жилые помещения, более 226 тысяч обеспечены служебными квартирами.
С 2014 года за счёт введения новой формы обеспечения – жилищной субсидии появилась возможность выбора места приобретения квартиры, в том числе строительства дома. На сегодняшний день жилищной субсидией обеспечено свыше 37 тысяч военнослужащих.
Введение новой формы обеспечения постоянным жильём позволила решить многолетнюю проблему распоряженцев.