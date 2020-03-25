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25.03.2020 (21:19)

Свыше 775 тыс. военнослужащих обеспечено жильем

С 2012 года жильём обеспечены 775736 военнослужащих. Из них более 244 тысяч получили постоянные жилые помещения, более 226 тысяч обеспечены служебными квартирами.

С 2014 года за счёт введения новой формы обеспечения – жилищной субсидии появилась возможность выбора места приобретения квартиры, в том числе строительства дома. На сегодняшний день жилищной субсидией обеспечено свыше 37 тысяч военнослужащих.

Введение новой формы обеспечения постоянным жильём позволила решить многолетнюю проблему распоряженцев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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