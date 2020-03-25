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25.03.2020 (20:51)

Современные и перспективные боевые машины пехоты примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая

Четыре типа боевых машин пехоты примут участие в военном Параде в Москве, посвящённом 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Современную линейку представят БМП-3 с комплексом дополнительной защиты и БМП-2 с боевым отделением «Бережок».

Перспективные образцы будут представлены машинами с необитаемыми боевыми модулями. По Красной площади впервые пройдут БПМ «Армата» с БМ «Кинжал» и БМП «Курганец-25» с БМ «Эпоха».

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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