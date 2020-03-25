25.03.2020 (20:50)

Военные инженеры приступили к подрывам льда на затороопасном участке реки Бия а Алтайском крае

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) приступили к проведению взрывных работ на затороопасных участках реки Бия. Подрыв льда проводится в 17 км вверх по течению от г. Бийска для защиты от подтопления прилегающих к пойме реки населенных пунктов.

Работы спланированы до конца недели и будут вестись в светлое время суток. Саперы применят более 1 тонны тротила. Для большей эффективности трехкилограммовые заряды закладываются под лед, толщина которого достигает 1 м.

Как сообщалось ранее, в район проведения противопаводковых мероприятий была направлена подрывная команда, сформированная из специалистов инженерно-саперного подразделения 41 ОА ЦВО. Соответствующее решение было принято руководством Минобороны России по обращению главы Бийского района Алтайского края.

Всего в воинских частях ЦВО подготовлено 10 подрывных и 4 эвакуационно-спасательных команд. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры ПТС-1, санитарные машины с медицинскими работниками. Кроме того, отдельный авиационный полк ЦВО подготовил звено вертолетов Ми-8, которое находится в готовности к проведению эвакуации пострадавших от последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге координирует работу групп на местах.



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