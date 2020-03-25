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25.03.2020 (20:20)

В 15 армии ВКС ОсН завершился второй этап Военно-медицинской эстафеты

В подмосковном Щелково завершился второй этап конкурса «Военно-медицинская эстафета», в котором приняли участие команды Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова, Главного центра разведки космической обстановки и Главного центра предупреждения о ракетном нападении, входящие в состав 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

В ходе состязаний отборочного этапа конкурса «Военно-медицинская эстафета» солдаты и сержанты медицинских подразделений, а также офицеры  медицинских служб соединений и воинских частей объединения ВКС особого назначения продемонстрировали мастерство преодоления полосы препятствий и специальные навыки по военно-медицинской и специальной подготовке. Особое внимание жюри уделялось выполнению участниками соревнований нормативов по остановке кровотечения условно раненных и эвакуации их из зоны ведения боевых действий.

Несмотря на лучшие индивидуальные результаты представителей Главного центра предупреждения о ракетном нападении и Главного центра разведки космической обстановки, первое место в командном зачете в напряженной борьбе заняла команда Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова.

По итогам соревнований сформирована сборная команда, которая представит 15 армию ВКС ОсН на третьем отборочном этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета» в рамках Воздушно-космических сил. Тренером команды назначен призер «Военно-медицинской эстафеты» 2019 года капитан Фархад Захрабов. Мужскую команду возглавит лейтенант медицинской службы Максимилиан Бодров, женскую команду - лейтенант медицинской службы Екатерина Павлова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Военно-медицинская эстафета
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