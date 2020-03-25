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25.03.2020 (19:55)

Подразделение материального обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье выполняют задачи в полевых условиях

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит полевой выход с военнослужащими роты материального обеспечения.

В рамках полевого выхода военнослужащие роты материального обеспечения отработали доставку подразделениям питьевой и технической воды, а также продовольствия. В обозначенных районах военнослужащие ОГРВ ПРРМ выполнили комплексные нормативы по развертыванию походной автомобильной кухни и полевого механизированного хлебозавода, с помощь которых специалисты тыла будут обеспечивать подразделения, выполняющие учебно-боевые задачи горячей пищей и хлебом.

Полевой выход носит плановый характер и продлится неделю в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Приднестровье
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