25.03.2020 (19:30)

Спецназ ЗВО отработал штурм многоэтажного укрепрайона «противника» в Тамбовской области

Подразделения специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа отработали одно из самых сложных упражнений – «Штурм здания» в Тамбовской области.

Главной особенностью штурма укрепленного района «противника» стало использование подвижного щита – новейшего бронеавтомобиля «Тайфун-К».

В соответствии с замыслом учения группа разведчиков Западного военного округа десантировалась вблизи здания, в котором, по условию учения, засела «банда террористов», захватив заложников из числа гражданского населения. Для выполнения задачи часть группы спецназа выполнила штурм, освобождение заложников и зачистку захваченного здания, в то время как оставшаяся часть разведчиков обеспечивала прикрытие и зачистку внешнего периметра.

Спецификой выполнения данного упражнения стала отработка разведчиками тактических навыков и огневых приемов при ведении боя в городе. Сложность выполнения задания заключалась в том, что никто из участников заранее не был знаком с мишенной остановкой внутри здания, не знал места расположения заложников, что существенно затрудняло ведение боя внутри, на коротких для огневого поражения дистанциях.

Всего к учению привлечено свыше 500 военнослужащих, а также свыше 20 единиц специальной и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь», Тайфун-К» и вертолёты Ми-8.



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