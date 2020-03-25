25.03.2020 (19:17)
В Московской области завершились круговые гонки инженерных машин гвардейской танковой армии ЗВО
В Московской области на полигоне «Алабино» стартовал второй этап конкурса международного конкурса АрМИ-2020 «Инженерная формула» среди лучших экипажей гвардейской танковой армии Западного военного округа
В ходе проведения конкурса военнослужащие приняли участие в эстафете на машинах для отрывки котлованов МДК-З, бульдозерах на артиллерийском тягаче БАД-2, самоходных реактивных установках разминирования УР-77, инженерных машинах разграждения ИМР-З. Каждый новый круг новый экипаж начинал на определенной машине и выполнял специализированные задачи на время. Трасса представляла собой череду естественных и искусственных препятствий, которые необходимо было преодолеть военнослужащим на тяжелых гусеничных машинах. Лучший экипаж представит танковое объединение на окружном этапе конкурса.
Во втором этапе «Инженерной формулы» приняло участие порядка 120 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.