25.03.2020 (18:53)

Военные кинологи Ленинградской армии ВВС и ПВО выступили на конкурсе «Верный друг»

В Тверской области на территории истребительного авиационного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошел второй этап международного конкурса служебного собаководства «Верный друг».

Согласно правилам, в соревновании приняли участие команды соединений и воинских частей объединения. В состав команд входит 10 военнослужащих: представитель команды, тренер, четыре основных и один резервный участник, три человека из группы обеспечения и пять служебных собак.

На протяжении трёх дней военные кинологи сражались за звание лучшей команды в пяти номинациях таких как, индивидуальная гонка и эстафета «Дог биатлон», преодоление 300-метровой полосы препятствий со служебными собаками, «Защитная служба», а также «Меткий стрелок» — стрельба из автомата АК-74М.

В соревнованиях принимали участие собаки караульной и минно-розыскной служб представленные породами русский чёрный терьер, московская сторожевая, восточно-европейская овчарка.

Подготовка вожатых и собак к конкурсу началась ещё осенью прошлого года. Лучшие команды объединения пройдут в очередной этап международного конкурса, в котором примут участие лучшие кинологи Западного военного округа.

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