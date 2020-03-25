25.03.2020 (18:24)

В Нижегородской области артиллеристы ЗВО уничтожили противника шквальным огнем из САУ «Мста-С»

В Нижегородской области на полигоне «Мулино»свыше 300 артиллеристов танкового объединения Западного военного округа провели боевые стрельбы с применением самоходных гаубиц «Мста-С».

Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим силы условного противника. Артиллеристы танковой армии ЗВО выполнили свыше 20 огневых задач по одиночным и групповым целям. Для корректировки ведения артиллерийского огня по целям, имитирующих живую силу и военную технику условного противника, а также для оценки обстановки, были задействованы беспилотные летательные аппараты, при помощи которых артиллерийские корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов.

Всего в учениях было задействовано порядка 100 единиц вооружения военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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