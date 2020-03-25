25.03.2020 (17:50)

Минометчики в Сибири применили тактику длительного огневого воздействия на противника во время учения

Минометные подразделения мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, во время учения отработали тактику длительного огневого воздействия на позиции условного противника.

Изнуряющий огонь расчеты вели из 122-мм минометов «Сани». Во время стрельбы военнослужащие поразили, как отдельно наблюдаемые цели, так и участки боевого порядка условного противника. Скорость выстрелов составляла 1-2 в минуту в течение часа, чередовалась с короткими огневыми налетами, которые продолжались в течение нескольких минут, но при этом скорость стрельбы в короткий промежуток времени увеличивалась до 10-15 выстрелов за минуту. Данный метод применяется для морального и физического изнурения врага. Корректировку ведения огня и контроль поражения целей осуществляли расчеты комплексов с БпЛА «Орлан-10».

В учениях было задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной техники.

122-мм возимый миномет 2С12 «Сани» предназначен для поражения живой силы противника, расположенной открыто или в укрытиях, а также огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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