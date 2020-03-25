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25.03.2020 (17:45)

Во Флоренции колонна техники со специалистами Минобороны России продолжила движение после дозаправки и осмотра техники

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, совершающая марш из авиабазы ВВС Италии «Пратик-ди-Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим) в г. Бергамо продолжила движение после дозаправки и осмотра техники во время остановки в г. Флоренция.

Российские военные специалисты прибыли в Италию для выполнения задач по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общая протяженность маршрута – около 600 километров. На всем пути следования российскую технику сопровождают автомобили карабинеров Италии.

В составе российской колонны мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Марш совершают 22 единицы российской специальной техники, а также автобусы с военными специалистами, автомобили сопровождения и технического обеспечения, предоставленные итальянской стороной.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
COVID-19
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