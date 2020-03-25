25.03.2020 (17:40)

Пилоты Су-34 отработали применение 250-килограммовых авиационных бомб на полигоне в Курганской области

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 челябинского авиаполка Центрального военного округа (ЦВО) отработали применение авиационных бомб массой 250 кг, неуправляемых ракет и пушечного вооружения по наземным целям в рамках учения, завершившегося сегодня на полигоне Сафакулево.

С аэродрома Шагол взлетело 10 самолетов оперативно-тактической авиации ЦВО, в том числе два самолета разведчика Су-24МР. После обнаружения и передачи координат условного противника, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 вылетели в заданный район и нанесли групповой авиационный удар по командным пунктам и местам стоянки легкобронированный техники «противника». Удары по позициям осуществлялись с различных направлений и высот, от 3000 до 10000 метров. Как отмечают сами летчики, это один из наиболее эффективных способов нанесения огневого поражения, так как в таких условиях «противник» не успевает скоординировать действия сил противовоздушной обороны.

В учении было задействовано два самолета-разведчика Су-24МР и восемь истребителей-бомбардировщиков Су-34, около 30 единиц наземной техники, и свыше 200 военнослужащих из числа Группы управления полетами, лётного и инженерно-технического состава.

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