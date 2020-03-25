Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.03.2020 (17:35)

Запись голоса Твардовского и комиксы о Тёркине представлены в Санкт-Петербурге к 80-й годовщине персонажа

Сегодня в Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа открылась выставка к 80-й годовщине создания Александром Твардовским и его коллегами в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины» литературного персонажа Василия Тёркина.

Выставка рассказывает об истории создания этого персонажа, о военных журналистах, писателях, поэтах и художниках, благодаря которым, Тёркин стал узнаваем и всенародно любим, о воплощениях образа на театральной сцене, в кинематографе, в изобразительном искусстве. Представлены уникальные оригиналы иллюстраций, «комиксов» о приключениях удалого бойца-героя, репринтные публикации, увидевшие свет в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины», а также фронтовые брошюры и книги, изданные в годы фашисткой блокады Ленинграда.  

«Выставка впервые собрала уникальный массив материалов, архивных документов, оригиналов иллюстраций, газет и книг, изданных в годы Великой Отечественной войны о Тёркине», - отметил один из авторов проекта главный редактор газеты Западного военного округа «На страже Родины» Сергей Мартынкевич.

На выставке представлены: мультфильм 1941 года о В.Тёркине, первые фронтовые издания поэмы А.Т.Твардовского  1942-1943 гг., оригиналы иллюстраций Р.Верейского для поэмы о В.Тёркине, архивные номера газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины», «Красноармейская правда», изданные в 1939-1944 гг., с публикациями о персонаже, картина Юрия Непринцева «Отдых после боя», грампластинка с записью голоса А.Т.Твардовского, коллекция фарфоровых образов В.Тёркина, созданные в различные годы и др.

Также состоялась презентация памятного альбома «Вася Теркин – наш герой», созданного на основе материалов выставки. Первые экземпляры были переданы в библиотеку Дома офицеров Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
На Балтийском флоте прошла активная фаза тактического учения мотострелкового соединения
На Балтийском флоте прошло учение по переброске и высадке морского десанта
Комиксы и архивные документы о Василии Тёркине вошли в памятный альбом, изданный в Санкт-Петербурге к 80-й годовщине персонажа
В Нижегородской области военнослужащие ЗВО отработали массовую заправку танков Т-72Б3

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false