25.03.2020 (17:35)

Запись голоса Твардовского и комиксы о Тёркине представлены в Санкт-Петербурге к 80-й годовщине персонажа

Сегодня в Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа открылась выставка к 80-й годовщине создания Александром Твардовским и его коллегами в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины» литературного персонажа Василия Тёркина.

Выставка рассказывает об истории создания этого персонажа, о военных журналистах, писателях, поэтах и художниках, благодаря которым, Тёркин стал узнаваем и всенародно любим, о воплощениях образа на театральной сцене, в кинематографе, в изобразительном искусстве. Представлены уникальные оригиналы иллюстраций, «комиксов» о приключениях удалого бойца-героя, репринтные публикации, увидевшие свет в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины», а также фронтовые брошюры и книги, изданные в годы фашисткой блокады Ленинграда.

«Выставка впервые собрала уникальный массив материалов, архивных документов, оригиналов иллюстраций, газет и книг, изданных в годы Великой Отечественной войны о Тёркине», - отметил один из авторов проекта главный редактор газеты Западного военного округа «На страже Родины» Сергей Мартынкевич.

На выставке представлены: мультфильм 1941 года о В.Тёркине, первые фронтовые издания поэмы А.Т.Твардовского 1942-1943 гг., оригиналы иллюстраций Р.Верейского для поэмы о В.Тёркине, архивные номера газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины», «Красноармейская правда», изданные в 1939-1944 гг., с публикациями о персонаже, картина Юрия Непринцева «Отдых после боя», грампластинка с записью голоса А.Т.Твардовского, коллекция фарфоровых образов В.Тёркина, созданные в различные годы и др.

Также состоялась презентация памятного альбома «Вася Теркин – наш герой», созданного на основе материалов выставки. Первые экземпляры были переданы в библиотеку Дома офицеров Западного военного округа.

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