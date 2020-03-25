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25.03.2020 (17:30)

На Балтийском флоте прошла активная фаза тактического учения мотострелкового соединения

В ходе тактического учения мотострелки Балтийского флота уничтожили условного противника на земле и в небе.

На одном из полигонов в Калининградской области под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева личный состав мотострелкового соединения армейского корпуса провел активную фазу батальонного тактического учения.

В плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано более тысячи военнослужащих, свыше 70 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика», зенитные артиллерийские комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град». 

В ходе БТУ личным составом подразделений соединения с приданными силами в постоянно меняющейся обстановке маневренного боя были выполнены нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке, по действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым.

Подразделения выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения, а также гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника.

С воздуха действия подразделений прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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