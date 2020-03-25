25.03.2020 (16:45)

Экипажи танков и БМП готовят технику и вооружение к финальным этапам «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска»

На полигоне Борзя Новая в Забайкальском крае завершается проведение окружных этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», в котором принимают участие лучшие экипажи танков и боевых машин пехоты Восточного военного округа.

Впереди у команд решающий финальный раунд эстафет, где и определятся победители окружных этапов игр, которым предстоит выступить на всеармейских конкурсах «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» в рамках АРМИ-2020.

В настоящее время экипажи танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2 приступили к работам по техническому обслуживанию машин, специального оборудования, навесных систем и агрегатов, а также орудий и стрелкового вооружения.

В окружных этапах конкурсов среди танковых и мотострелковых подразделений участвует 30 экипажей танков Т-72Б3 и БМП-2, ранее одержавших победу на вторых этапах конкурсов в своих объединениях.

Соревнования пройдут до 27 марта включительно и завершатся церемонией награждения победителей и призеров конкурсов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице