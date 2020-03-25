25.03.2020 (16:15)

В Таджикистане российские военнослужащие уничтожили условного противника при попытке захвата военных объектов

Дежурные мотострелковые подразделения 201-й военной базы уничтожили условного противника при попытке захвата российских военных объектов на учении в Таджикистане.

Информация о приближении диверсионных групп к объектам воинской части поступила от расчета беспилотной авиации «Орлан-10» в ходе ведения воздушной разведки. Российские подразделения, разделившись на подгруппы захвата, блокирования и огневого прикрытия, выдвинулись в районы обнаружения незаконного вооруженного формирования и взяли противника в «кольцо». Для усиления групп были выделены дополнительные силы и средства, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а личный состав из стрелкового оружия и гранатометов подавил огневые точки условного противника. Кроме того, в ходе специального учения инженерно-саперные подразделения отработали поиск и идентификацию самодельных взрывных устройств.

Всего к однодневному учению было привлечено около 500 военнослужащих и более 50 единиц боевой техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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