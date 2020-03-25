25.03.2020 (17:00)

Учащиеся военно-морских учебных заведений могут ознакомиться с военной сказкой Корнея Чуковского

В преддверии 75-летия Великой Победы учащиеся военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга могут дистанционно ознакомиться с уникальным изданием, электронная копия которого представлена на портале Президентской библиотеки. Это военная сказка «Одолеем Бармалея!» Корнея Чуковского, 138 лет со дня рождения которого исполняется 31 марта.

Поэт, переводчик, один из самых известных советских писателей, на сказках которого выросло не одно поколение, «поставил точку» в борьбе доктора Айболита и злобного разбойника Бармалея в самый тяжёлый для Советского Союза период Великой Отечественной войны – в 1942 году.

Еще не закончив работу над новой сказкой, Чуковский читал детям отдельные главы и предлагал им придумывать названия к ним. Литератор использовал советы детей, готовя произведение к печати. Выносил Чуковский свою сказку и на суд взрослых, в том числе коллег по литературному цеху – Анны Ахматовой, Алексея Толстого, как и Чуковский, находившихся в то время в эвакуации в Ташкенте. В письме сыну Николаю Корней Иванович писал, что Ахматова, Толстой и другие «понимающие люди… говорят, что это будет лучшая моя сказка».

Вначале отрывки из сказки были опубликованы в газете «Правда Востока»; затем она была полностью напечатана в «Пионерской правде». В 1943 году сказка вышла отдельными книжками в Ереване, Ташкенте и Пензе (именно эти издания представлены на портале Президентской библиотеки). Вскоре на неё обрушился шквал критики. В результате сказка была изъята из готовившегося к печати сборника Чуковского, и лично Сталиным вычеркнута из антологии советской поэзии. 1 марта 1944 года газета «Правда» опубликовала разгромную статью «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского», в которой «Одолеем Бармалея!» признавалась не просто чепухой, а «политически вредной» чепухой.

О достоинствах и недостатках сказки можно спорить. Но как бы то ни было, она тоже является литературным памятником Великой Отечественной войны, как и множество других произведений, созданных в те героические годы.

С электронной копией уникального издания 1943 года можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки.

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