25.03.2020 (15:45)

Первый эшелон с боевой техникой подразделений ПВО ВВО вернулся в Бурятию после успешных боевых стрельб на полигоне Телемба

Первый воинский эшелон с военнослужащими зенитных ракетных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа из Республики Бурятия прибыл в пункт постоянной дислокации, после успешного выполнения боевых стрельб на полигоне Телемба в рамках масштабного полевого выхода войск противовоздушной обороны (ПВО) округа.

В ходе боевых стрельб расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2», ЗРК С-300 «Фаворит», дивизионных автономных самоходных ЗРК «Тор» и автоматизированных войсковых ЗРК «Оса» успешно поразили мишени «Саман», которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные крылатые ракеты условного противника, летящие на малой высоте.

Расчеты многоканальных, высокомобильных ЗРК «Бук-М2» выполнили 8 боевых пусков, уничтожив сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты условного противника, расчеты ЗРК «Бук-М1» выполнил 18 боевых пусков, ЗРК «Тор поразил сверхскоростные мишени выпустив 6 боевых ракет.

В ходе мероприятий расчеты зенитных ракетных подразделений повышали уровень боевого слаживания, совершенствовали навыки по управлению огнем и ведению боевых стрельб по реальным целям.

На полевой выход войск ПВО округа было привлечено более 4 тыс. военнослужащих, было задействовано около 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе высокомобильные многофункциональные зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М2», ЗРК С-300, «Оса», «Тор», «Стрела-10».

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