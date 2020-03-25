25.03.2020 (15:30)
В Ульяновском суворовском военном училище проведен урок профориентации для выпускных классов
В Ульяновском гвардейском суворовском военном училище в рамках занятий по военно-профессиональной ориентации проведено занятия с суворовцами выпускных классов по вопросам дальнейшего обучения по окончании довузовского военного учебного заведения.
Занятие прошло в форме презентации и ознакомлением суворовцев с соединениями, воинскими частями и учреждениями Воздушно-десантных войск. Особое внимание было уделено вопросам поступления и обучения в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ). Занятие проводил воспитатель училища гвардии подполковник запаса Федор Гатин, являющийся выпускником прославленного училища 1993 года.
Воспитатель рассказал о РВВДКУ, направлениях подготовки курсантов, условиях поступления и вступительных испытаниях.
Подробно было доведено о льготах и мерах социальной поддержки, предусмотренных для курсантов училища и военнослужащих Воздушно-десантных войск.
Наибольшие вопросы у суворовцев касались порядка поступления и обучения в РВВДКУ.