25.03.2020 (15:30)

В Ульяновском суворовском военном училище проведен урок профориентации для выпускных классов

В Ульяновском гвардейском суворовском военном училище в рамках занятий по военно-профессиональной ориентации проведено занятия с суворовцами выпускных классов по вопросам дальнейшего обучения по окончании довузовского военного учебного заведения.

Занятие прошло в форме презентации и ознакомлением суворовцев с соединениями, воинскими частями и учреждениями Воздушно-десантных войск. Особое внимание было уделено вопросам поступления и обучения в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ). Занятие проводил воспитатель училища гвардии подполковник запаса Федор Гатин, являющийся выпускником прославленного училища 1993 года.

Воспитатель рассказал о РВВДКУ, направлениях подготовки курсантов, условиях поступления и вступительных испытаниях.

Подробно было доведено о льготах и мерах социальной поддержки, предусмотренных для курсантов училища и военнослужащих Воздушно-десантных войск.

Наибольшие вопросы у суворовцев касались порядка поступления и обучения в РВВДКУ.

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