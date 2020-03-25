25.03.2020 (15:00)

Под Самарой подразделения спецназа ЦВО уничтожили склады и командный пункт в тылу условного противника

Подразделения специального назначения Центрального военного округа уничтожили склады с вооружением и командный пункт условного противника на учении в Самарской области.

По замыслу учения, группы спецназа совершили 150-километровый марш на бронеавтомобилях «Тигр-М СпН» и скрытно проникли тыл незаконных вооруженных формирований. Проведя разведку с помощью малогабаритных беспилотников, они выявили складские помещения, командный пункт, лагерь противника и передали координаты объектов в вышестоящий штаб. Затем снайперы бесшумно поразили часовых, а группы спецназа штурмом атаковали лагерь, захватив командный пункт и уничтожив боевиков. При отходе склады с переносными ПЗРК и боеприпасами были заминированы и уничтожены.

В тактико-специальном учении приняли участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун-К».

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