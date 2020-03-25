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25.03.2020 (14:45)

Комиксы и архивные документы о Василии Тёркине вошли в памятный альбом, изданный в Санкт-Петербурге к 80-й годовщине персонажа

В Санкт-Петербурге к 80-й годовщине появления образа Василия Тёркина издан памятный альбом, в который включены уникальные материалы о создании и развитии литературного персонажа Александром Твардовским и его коллегами в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины».

«Память о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны помогает хранить гениальное произведение фронтового корреспондента газеты «На страже Родины» Александра Твардовского «Василий Тёркин». Он создал литературный памятник, в котором воплотил лучшие черты солдата-освободителя», – отметил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев в приветственном слове к читателям.

В состав альбома вошли опубликованные в 1939-1945 гг. стихотворения, иллюстрации, «комиксы» о приключениях удалого бойца-героя, воспоминания создателей, архивные материалы, репринты документов, а также воплощения образа Тёркина на театральной сцене, в кинематографе, в изобразительном искусстве.

Авторами книги выступил коллектив газеты Западного военного округа «На страже Родины» под руководством главного редактора издания Сергея Мартынкевича.

Книга поступит в библиотеки соединений и воинских частей Западного военного округа, дислоцированных в 26 субъектах страны, в школы и вузы Санкт-Петербурга. Также памятные альбомы будут вручены фронтовикам в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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