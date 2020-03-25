25.03.2020 (16:00)

Санкт-Петербургские нахимовцы 8-х классов сыграли в брейн-ринг «Занимательные науки»

Воспитанники 8-х классов Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге сыграли в брейн-ринг «Занимательные науки». За звание «Самых эрудированных» соревновались пять команд. Игра проходила в шесть раундов, каждый из которых содержал вопросы на логику, математические расчёты, знание законов физики, химии и другие. Вопросы были разного уровня сложности, на некоторые из них игроки давали ответы сразу, над другими приходилось подумать подольше.

По итогам всех раундов победу одержала команда 84 класса. С отставанием в один бал второй к финишу пришла команда 83 класса.

Победители были награждены сладкими призами.

Все ребята с пользой провели время, смогли применить свои школьные знания на практике при решении задач, потренировались действовать в строгих условиях по правилам игры, получили навыки коммуникативного общения и продуктивного взаимодействия.

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