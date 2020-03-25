25.03.2020 (14:30)

Ночную атаку «противника» отразили мотострелки ВВО

С подразделениями мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующегося в Хабаровском крае, прошло ротное тактическое учение с ночными боевыми стрельбами.

По замыслу командования для выполнения боевой задачи мотострелки были усилены подразделениями артиллерии, танковой ротой, разведывательным батальоном, ротой радиоэлектронной борьбы.

Особенностью данного учения является то, что мотострелковые подразделения совместно со средствами усиления отработали тактические действия и маневры в обороне ночью. Приданная им танковая рота вела огонь на предельной дальности с закрытых огневых позиций.

Для определения местоположения войск противника, обозначения направления действия отдельных подразделений и контроля за результатами стрельбы на поражение, использовались осветительные артиллерийские боеприпасы. Управление огнём артиллерийских подразделений и расчётов 30-мм автоматических гранатомётов (АГС-17) велось с помощью современных беспилотников «Элерон-3».

Подразделения успешно справились с поставленной задачей, боевая техника и живая сила условного противника были остановлены и уничтожены.

На учение было привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 70 единиц вооружения и военной техники.

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