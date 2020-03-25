25.03.2020 (14:15)

В Забайкалье завершаются окружные этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

В Забайкальском крае на полигоне Борзя Новая завершаются окружные этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Экипажи танков и боевых машин пехоты состязались в мастерстве владения техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения мишеней, в том числе при стрельбе с ходу.

На огневых рубежах участники соревнований израсходовали рекордное количество снарядов и боеприпасов - более 2 тысяч. Судейская коллегия отмечает возросший уровень огневой подготовки конкурсантов. Процент попаданий по целям, имитирующим танки и низко летящие воздушные цели, в этом году заметно выше.

В настоящее время команды готовятся к решающему финальному раунду эстафет, где и определятся победители окружных этапов игр, которым предстоит выступить на всеармейских конкурсах «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» в рамках Армейских международных игр-2020.

В окружных этапах конкурсов среди танковых и мотострелковых подразделений участвует 30 экипажей танков Т-72Б3 и БМП-2, ранее одержавших победу на вторых этапах конкурсов в своих объединениях.

Соревнования пройдут до 27 марта включительно и завершатся церемонией награждения победителей и призеров конкурсов.

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