25.03.2020 (14:00)

В Вооруженных Силах России пройдет проверка готовности войск для решения задач по борьбе с коронавирусной инфекцией

Как сообщил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, с 25 марта по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, подразделениях войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.

Цель проверки — повышение уровня готовности подразделений для решения в случае необходимости задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Проверка будет включать в себя два этапа. На первом командованию военных округов, центральных органов военного управления предстоит сформировать группировки сил (средств), сводные отряды ликвидации последствий для борьбы с заболеваниями в местах дислокации военнослужащих.

На втором этапе в течение двух суток будет проверена способность медицинских отрядов специального назначения, штатных и сводных медицинских подразделений военных округов, объединений, соединений видов и родов войск, а также мобильного резерва Генерального штаба ВС РФ по своевременному развертыванию для борьбы с инфекцией.

Также в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и выполнения комплекса карантинных и лечебных мероприятий.

Проверка завершится 28 марта.

О мероприятиях проверки готовности Вооруженных Сил РФ к решению задач по проведению противоэпидемических мероприятий в войсках также будут проинформированы военные атташе при посольствах иностранных государств в Российской Федерации.

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