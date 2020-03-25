25.03.2020 (12:10)

В Военной академии МТО прошел первый этап конкурса на лучшие научные работы

В Военной академии материально-технического обеспечения прошел первый этап конкурса на лучшие научные работы, выполненные слушателями и курсантами вузов Министерства обороны Российской Федерации по разделам: «Организация материально-технического обеспечения войск в бою и операциях», «Технические средства служб тыла», «Транспортное строительство, организация перевозок и управления на транспорте», «Технология, организация, управление и экономика строительства объектов и инженерных систем Министерства обороны Российской Федерации», «Военная автомобильная техника».

Конкурсной комиссией рассмотрено 142 научные работы, направленные семью военными образовательными организациями высшего образования Министерства обороны Российской Федерации.

Для представления к награждению конкурсной комиссии выделено 3 премии и 7 грамот Министра обороны Российской Федерации.

По результатам открытого голосования после предварительной экспертизы всех научных работ, поступивших на конкурс, конкурсная комиссия решила заслушать на военно-научной конференции 32 авторов 30 научных работ.

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