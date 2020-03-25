25.03.2020 (13:45)

В Вольском ВИМО ВА МТО с курсантами проведено семинарское занятие с элементами «круглого стола»

В соответствии с указаниями заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова от 16 сентября 2019 года, согласно календарного плана основных мероприятий и плана проведения занятий, утвержденных начальником Вольского военного института материального обеспечения, с курсантами факультета (организации обеспечения горюче-смазочными материалами) начальником службы ракетного топлива и горюче-смазочных материалов тыла войсковой части подполковником А. Масекиным были проведены занятия по специфике деятельности начальника службы ракетного топлива и горюче-смазочных материалов воинской части (соединения) РВСН.

С курсантами выпускного курса организовано и проведено семинарское занятие с элементами «круглого стола» на тему: «Организация обеспечения КЖРТ и горючим в воинских частях РВСН. Порядок проверки наличия ГСМ при стационарных ДЭС (энергоблоках) на пунктах управления».

Организована и проведена лекция на тему: «Специфика деятельности начальника службы ракетного топлива и горюче-смазочных материалов воинской части (соединения) РВСН».

При проведении лекции подполковник А. особенностям хранения компонентов жидких ракетных топлив; организации контроля качества компонентов жидких ракетных топлив и особенностям функционирования физико-химической лаборатории.

Общая численность охваченной аудитории составила

350 человек (научно-педагогический состав, слушатели курсов усовершенствования офицерского состава, курсанты высшего и среднего профессионального образования).

Дополнительно после проведения основных занятий начальниками профильных кафедр спланирована и проведена беседа с личным составом выпускного курса, изъявившим желание продолжить службу после выпуска в частях РВСН. В ходе беседы основное внимание было акцентировано на задачах, решаемых службой ракетного топлива и горюче-смазочных материалов воинской части (соединения) РВСН.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице