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25.03.2020 (13:30)

Водолазы-спасатели Северного флота приступили к тренировкам по проведению водолазных спусков

Сегодня водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота приступили к тренировкам по организации и проведению водолазных спусков.

В Кольском заливе водолазные специалисты приступили к практическим спускам с борта водолазного катера ВК-227, а также отработке элементов по установке проводников воздуха высокого давления и систем жизнеобеспечения на «эпроновской» выгородке стенд-макета подводной лодки на глубинах 40-50 метров.

В ходе тренировок в течение нескольких дней группа водолазов отработает практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистке кингстонов, сварочным работам, рубке троса под водой, обследованию подводных коммуникаций.

Совершенствование навыков водолазных специалистов проводится в преддверии масштабного учения сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота. На них военные спасатели во взаимодействии с силами ПСО морской авиации окажут помощь экипажу «аварийной» подводной лодки и на практике отработают элементы спасения личного состава, условно терпящего бедствие на море. В том числе будут произведены мероприятия по поиску условно «аварийной» ПЛ, лежащей на грунте на глубине около 60 метров. Спасатели определят ее местоположение, осуществят обследование корпуса лодки с помощью необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов.

Финалом предстоящего учения станут подъем членов экипажа лодки на поверхность с помощью глубоководного спасательного аппарата АС-34 и оказание медицинской помощи подводникам с помощью декомпрессионного оборудования спасательных судов УПАСР СФ.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Водолазы
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